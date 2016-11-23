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Данильянц: «Ребята все сами доказали на футбольном поле»

23 ноября 2016, 23:16
4

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире программы «Все на футбол!» поделился эмоциями от победы в групповом этапе Лиги чемпионов над «Баварией» (3:2).

– 3:2 – это то, на что ребята настраивались, во что верили, чем мы жили. Все это воплотилось в 90 минут. Они продемонстрировали полную самоотдачу и концентрацию внимания. Ребята все сами доказали на футбольном поле, мне больше нечего говорить.

– Нет обиды, что с турнирной точки зрения матч не дал ничего особенного?

– Нет, обида – это последнее. Прежде всего – благодарность, что это свершилось. Благодарность для многих тысяч болельщиков, которые за нас переживали.

– На чем вы акцентировали внимание?

– В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки, и мы отодвинули игру от ворот за счет быстрого выдвижения игроков. Во втором тайме было меньше горячих моментов у наших ворот, чем в первом. Это позволило нам поверить, что мы хозяева положения и воплотить это в голы.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов Бавария Бердыев Курбан Данильянц Иван
Комментарии (4)
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Бриг
1479933355
Большая победа для всего нашего футбола! Где поздравления, ДРУЗЬЯ? Или вам по фиг?
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Челнинец
1479933529
МОЛОДЦЫ, ОБОРОНА ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ, НУ И НОБОА ШТРАФНОЙ НА ОТЛИЧНО!
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cska-62
1479936201
1973 год. Художественный фильм "Иван Васильевич меняет профессию": - Казань брал, Астрахань брал... Ревель брал, Шпака - не брал... 2016 год. Курбан Бекиевич Бердыев: - «Барселону» брал, «Баварию» брал… Кто там следующий?
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ЖОРРО
1479972187
"В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки"...ключевые слова,характеризующие эту ПОБЕДУ!!!!Молодцы все!
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