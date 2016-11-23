Данильянц: «Ребята все сами доказали на футбольном поле»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире программы «Все на футбол!» поделился эмоциями от победы в групповом этапе Лиги чемпионов над «Баварией» (3:2).

– 3:2 – это то, на что ребята настраивались, во что верили, чем мы жили. Все это воплотилось в 90 минут. Они продемонстрировали полную самоотдачу и концентрацию внимания. Ребята все сами доказали на футбольном поле, мне больше нечего говорить.

– Нет обиды, что с турнирной точки зрения матч не дал ничего особенного?

– Нет, обида – это последнее. Прежде всего – благодарность, что это свершилось. Благодарность для многих тысяч болельщиков, которые за нас переживали.

– На чем вы акцентировали внимание?

– В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки, и мы отодвинули игру от ворот за счет быстрого выдвижения игроков. Во втором тайме было меньше горячих моментов у наших ворот, чем в первом. Это позволило нам поверить, что мы хозяева положения и воплотить это в голы.