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Плетикоса: «Селихов вскоре сменит Акинфеева в сборной»

23 ноября 2016, 22:07
7

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход в стан красно-белых голкипера «Амкара» Александра Селихова. По мнению Плетикосы, спартаковцы сделали очень качественное приобретение.

«Александр Селихов – это очень сильное приобретение для «Спартака». Великолепный голкипер, который прилично выглядит в воротах. Александр вскоре сменит Игоря Акинфеева в сборной, когда тот будет уже в возрасте. Но Селихову нужно еще прибавлять, ведь играть за «Спартак» и за «Амкар» — разные вещи. Ребров проводит классный сезон, а команда с ним впервые за долгое время выиграла первый круг. Массимо Каррера наверняка уже думал о том, кто будет первым номером в ближайшее время», – сказал Плетикоса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Акинфеев Игорь Ребров Артем Плетикоса Стипе Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (7)
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за ЦСКА с 1980г
1479928904
Вскоре?! В возрасте Акинфеев будет лет через 10.. О Селихове тогда может никто уже и не вспомнит.. Или он про сборную ветеранов?
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Фан666
1479929421
Надо уже Игорька менять, застоялся
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perm 242
1479930876
не думаю , что Селихов сильнее Акинфеева .... Акинфеев - корифей , а Селихову ещё надо очень много работать ...
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yorgenbarenz
1479973011
Трудно представить кипера сильнее Котофеюшки.
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