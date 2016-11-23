Плетикоса: «Селихов вскоре сменит Акинфеева в сборной»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход в стан красно-белых голкипера «Амкара» Александра Селихова. По мнению Плетикосы, спартаковцы сделали очень качественное приобретение.

«Александр Селихов – это очень сильное приобретение для «Спартака». Великолепный голкипер, который прилично выглядит в воротах. Александр вскоре сменит Игоря Акинфеева в сборной, когда тот будет уже в возрасте. Но Селихову нужно еще прибавлять, ведь играть за «Спартак» и за «Амкар» — разные вещи. Ребров проводит классный сезон, а команда с ним впервые за долгое время выиграла первый круг. Массимо Каррера наверняка уже думал о том, кто будет первым номером в ближайшее время», – сказал Плетикоса.