Каррера может уйти из «Спартака» из-за недовольства в трансферах

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть московскую команду из-за разногласий с руководством по трансферам.

Сообщается, что 52-летнему специалисту не нравятся игроки, которых предлагают ему боссы клуба. В частности, итальянец остался недоволен покупкой голкипера «Амкара» Александра Селихова, которая был согласована без его согласия.

На днях Каррера пообщался на эту тему с руководством «Спартака» и написал письмо президенту красно-белых Леониду Федуну, в котором сообщил, что уйдет из клуба этой зимой, если подобная ситуация повторится.