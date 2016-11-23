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  • Каррера может уйти из «Спартака» из-за недовольства в трансферах

Каррера может уйти из «Спартака» из-за недовольства в трансферах

23 ноября 2016, 13:50
35

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть московскую команду из-за разногласий с руководством по трансферам.

Сообщается, что 52-летнему специалисту не нравятся игроки, которых предлагают ему боссы клуба. В частности, итальянец остался недоволен покупкой голкипера «Амкара» Александра Селихова, которая был согласована без его согласия.

На днях Каррера пообщался на эту тему с руководством «Спартака» и написал письмо президенту красно-белых Леониду Федуну, в котором сообщил, что уйдет из клуба этой зимой, если подобная ситуация повторится.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (35)
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Dgad
1479898528
Вот почему Спартак и не выиграл ничего за 15 лет. Потому что это не единая семья, вот в каком нормальном клубе трансферы не согласовывают с главным тренером. Бардак,
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Каратель помойников
1479898909
а может жёлтые журналюги опять воду мутят???
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policepnz
1479898992
как мужик повел! брависсимо, футбол - это не только купи-продай, но и собственно сама игра! Если уйдет Массимо, фаны Спартака на штурм Федуна возьмут полюбас!!!
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kykyi
1479900117
Сеньор Каррера, не мешайте "реальным пацанам" отмывать бабки. Вначале бизнес потом футбол.
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ivanthebest
1479902137
Сука! Надеюсь вся эта история просто утятина. А если нет, то Каррера красавчик, ведёт себя так как и нужно себя вести настоящему мужику. Потому что здесь, руководство даёт косяка явного и если они прошляпят Карреру из-за такой фигни, я думаю дни Федуна у руля Спартака будут сочтены, ибо такого народ просто не спустит на тормозах, будет что-то похожее на революцию наверняка.
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sochi-2013
1479902582
Рановато он себя Моуриньо почувствовал.
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oyabun
1479904453
Помешать победить в нынешнем сезоне Спартаку может только.. сам Спартак!
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Бестолковый
1479905179
Это то, за что критиковали Бердыева всякие бубновые бубнилы. И одна из причин, по которой они не договорились со Спартаком. Считаю позицию Карреры правильной. Иначе какой он главный тренер? Если трансферы в клубе без его согласования.
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Шейник
1479905521
не знаешь о чем писать пиши о Спартаке....не до сми не до корреспондент
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Andrey160268
1479905879
Летят УТКИ!!!
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