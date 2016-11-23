Жамалетдинов: «Хотелось поквитаться с «Байером» за поражение»

Нападающий молодежного состава ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который стал автором победного гола в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Байером», рассказал о настрое на эту игру.

«Знали, что это для нас решающий матч и если мы его выиграем, то выйдем в плей-офф с первого места. И, конечно, хотелось поквитаться с немцами за первую игру, в которой они нас одолели.

Мы забили первыми, но «Байер» смог ответить благодаря нашей ошибке. Однако повезло, что во втором тайме нам удалось исправиться, забить второй мяч и довести дело до победы», – рассказал Жамалетдинов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, матч пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА – «Байер» закончился со счетом 2:1.