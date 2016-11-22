Данильянц: «В Мюнхене «Бавария» забила с сомнительного пенальти»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» вспомнил первую встречу этих соперников.

«Для нас это была первая игра в групповом турнире. Если у вас в памяти остался не только счет, а его события, то до 27-й минуты мы хорошо играли и почти ничего не дали создать сопернику. «Бавария» забила с сомнительного пенальти. Тогда мы хорошо сыграли по содержанию, а не по счету. Нам было сложно выступать на таких же скоростях, но ребята получили важный опыт. Надеемся, что завтра мы будет действовать на поле быстрее», – сказал Данилянц.

Также он прокомментировал поражение мюнхенцев в матче 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д (0:1).

«У каждого матча своя история, и у каждого турнира тоже. «Бавария» ни в чем не уступала сопернику. Слабые стороны есть у многих команд, будем обращать внимание наших ребят. Но основная задача – быть сильными, все будет зависеть от нас».