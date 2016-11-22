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  • Орье не сыграет с «Арсеналом» из-за запрета на въезд со стороны британских властей

Орье не сыграет с «Арсеналом» из-за запрета на въезд со стороны британских властей

22 ноября 2016, 19:00

Защитник «ПСЖ» Серж Орье не примет участия в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» по причине запрета на въезд со стороны властей Великобритании. Об этом говорится в заявлении парижан.

«После подачи документов на визу 18 октября британские власти гарантировали возможность въезда ивуарийскому игроку «ПСЖ». Однако 16 ноября его виза была отозвана британским МВД, которое, объясняя свое решение, сослалось на обвинительный приговор от 30 сентября. «ПСЖ» ранее предоставил британской стороне исчерпывающую информацию об этом приговоре, а также о поданной Орье апелляции.

Клуб несколько раз подчеркивал, что с тех пор, как игрок запустил законную процедуру обжалования, он находится под защитой презумпции невиновности, как и любой человек, использующий свое право на апелляцию.

«ПСЖ» весьма сожалеет, что презумпция невиновности не повлияла на решение Британии. УЕФА несколько раз доводил до британских властей свою позицию в поддержку «ПСЖ» в целях сохранения честности своего соревнования», – сказано в заявлении «ПСЖ».

Парижский клуб также выразил сожаление о том, что британская сторона слишком поздно сообщила окончательное решение по Орье, назвав это неуважением со стороны властей. Кроме того, парижане обратились к своим фанатам с просьбой в связи с этой ситуацией быть едиными как никогда в поддержке клуба.

Напомним, в сентябре Орье был приговорен к двум месяцам тюрьмы условно и штрафу за совершенное в мае нападение на полицейского, после чего обжаловал это решение.

Матч «Арсенал» – «ПСЖ» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: Squawka Football
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Орье Серж
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