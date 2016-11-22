Плетикоса считает, что Селихов способен сменить Акинфеева в сборной России

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход из «Амкара» в московский клуб вратаря Александра Селихова.

«Думаю, это очень сильное приобретение для «Спартака». За ним следили в последних играх, в частности в очной встрече красно-белых с «Амкаром», когда Селихов совершил пару хороших сейвов. Мне очень понравилась эта игра в исполнении Александра, сильный голкипер, прилично выглядит в воротах. Хороший трансфер для «Спартака», поскольку, я думаю, Александр вскоре сменит Игоря Акинфеева в сборной, когда тот будет уже в возрасте.

Артем Ребров очень хорош сейчас, команда с ним впервые за долгое время выиграла первый круг. Очень сложно будет выбрать, Каррера наверняка уже думал о том, кто будет первым номером в ближайшее время. Все зависит от тренера, его, скорее всего, спрашивали о Селихове. Александру нужно еще прибавлять, играть за «Спартак» и за «Амкар» — разные вещи. Думаю, Селихов это понимает. Решать будет Массимо Каррера», — сказал Плетикоса.