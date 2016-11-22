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  • Плетикоса считает, что Селихов способен сменить Акинфеева в сборной России

Плетикоса считает, что Селихов способен сменить Акинфеева в сборной России

22 ноября 2016, 18:54
8

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход из «Амкара» в московский клуб вратаря Александра Селихова.

«Думаю, это очень сильное приобретение для «Спартака». За ним следили в последних играх, в частности в очной встрече красно-белых с «Амкаром», когда Селихов совершил пару хороших сейвов. Мне очень понравилась эта игра в исполнении Александра, сильный голкипер, прилично выглядит в воротах. Хороший трансфер для «Спартака», поскольку, я думаю, Александр вскоре сменит Игоря Акинфеева в сборной, когда тот будет уже в возрасте.

Артем Ребров очень хорош сейчас, команда с ним впервые за долгое время выиграла первый круг. Очень сложно будет выбрать, Каррера наверняка уже думал о том, кто будет первым номером в ближайшее время. Все зависит от тренера, его, скорее всего, спрашивали о Селихове. Александру нужно еще прибавлять, играть за «Спартак» и за «Амкар» — разные вещи. Думаю, Селихов это понимает. Решать будет Массимо Каррера», — сказал Плетикоса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Акинфеев Игорь Ребров Артем Плетикоса Стипе Селихов Александр
Комментарии (8)
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shurik45
1479830310
Брееееед!
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dimon2602
1479835174
Ну сейвы у него не плохие, много тащит в матчах при чем бывает мертвые мячи вытаскивает
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Каратель помойников
1479835811
конечно скоро сменит,очень на это надеюсь,ну не тот конифей уже,и не важно перейдёт Селихов в Спартак или нет
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за ЦСКА с 1980г
1479836725
Тоже самое Плетикоса говорил про Джанаева полгода назад..
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super.zenitchik
1479852454
Перейдя в пищеблок он сможет только котлеты лопать.
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