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    Олег Иванов: «Не согласен со Слуцким. Россия – футбольная страна»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

    – Слуцкий сказал недавно, что Россия – нефутбольная страна, согласны?

    – Я не согласен. Если взять любую семью, я говорю за свое поколение, у нас всю жизнь летом в футбол играли, зимой – в хоккей. У нас очень спортивная страна. Вспомнить, даже как в детстве двор на двор играли каждое воскресенье в 10 часов.

    – Спортивная или футбольная?

    – А какая разница? Спортивная страна. У нас людей из любого поколения можно было встретить во дворе, играющими в футбол. Дети от 10 лет играли с мужиками 40-летними, 50-летними. В воскресенье в 9 часов собираемся, до обеда играем в футбол. Пообедали и вечером собираемся на хоккей – нормальная ситуация. И говорить, что у нас нефутбольная или нехоккейная страна… Сейчас нет выхлопа из детской школы, и с этим нужно что-то делать. Я считаю, что это самая большая проблема. Раньше было как: работала одна школа поначалу – можно сейчас перечислять спартаковских воспитанников по всему чемпионату России, в каждой команде найдется один. Значит, нужно стремиться к этому. Сейчас ЦСКА выпускает неплохих молодых футболистов, в «Локомотиве» появляются. Значит, есть у нас ребята, именно нужно доводить их.

    Источник: Р-Спорт

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    22.11.2016 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 24 ноября 2016, 11:14

      Страна футбольная. Это Слуцкий не футбольный тренер. Он ещё молодой и ему надо учиться, учиться и ещё раз учиться. А практику проходить у настоящего тренера, Бердыева. Смотри так и что нибудь путное из этого шоумена получится. И тогда на игры этого тренера потянется народ и будут заполняться трибуны. Бесполезно мечтать, чтобы сейчас болельщики посещали трусливые, договорные игры.

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      Рейтинг: +45

      Тим2015 23 ноября 2016, 01:40

      страна футбольная , просто играем хреново .

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 22 ноября 2016, 19:26

      Он прав, если все страны мира, где хоть как-то играют в футбол, считать футбольными. Но количество игроков в зарегистрированных футбольных командах, что любительских, что профессиональных, у нас в отношении к населению на порядок меньше, чем в Италии, Португалии или Франции и на два порядка меньше, чем в Испании, Англии и Германии. Про рейтинг сборной я уж и не говорю. А Слуцкий имел в виду интерес населения к футболу - полупустые стадионы на играх РФПЛ, почти пустые -в ФНЛ и практическое отсутствие трибун на стадионах ПФЛ. Все это взаимосвязано. Мы нефутбольная страна, к великому моему сожалению.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 19:11

      В футбольной стране нет футболистов, даже пятёрки внятных не наберётся, вот парадокс то. В буркино-Фасо тоже все семьи в футбол гоняют и все мечтают стать футболистами и свалить из Африки. Похоже Буркино-Фасо тоже великая футбольная держава.

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