Президент «Рубина»: «Финал истории с Азмуном будет интереснее матча с «Ростовом»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, зачем Следственный комитет РФ подходил к нападающему «Ростова» Сердару Азмуну перед матчем 14-го тура РФПЛ.

– Боже упаси, чтобы мы принимали какие-то действия в отношении Сердара Азмуна перед матчем. Это было бы вне футбольной этики. Футбол отдельно, законодательство – отдельно. Поэтому в день игры мы хотели опросить только генерального директора, который заключал договор (но он был на больничной койке), и переводчика – он ответил на вопросы следователей в присутствии адвоката на следующий день. Больше никаких действий не было.

– Но какова позиция «Рубина» по этому вопросу? История ведь явно не закончилась.

– Позиция простая. Все что я сейчас скажу, может помешать делу. Но если вкратце, то мы работаем только в правовом поле. И будем защищать свою позицию до конца, в том числе через CAS. Финал будет интересный. Это я вас уверяю. Поинтереснее, чем матч с «Ростовом».