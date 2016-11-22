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  • Президент «Рубина»: «Финал истории с Азмуном будет интереснее матча с «Ростовом»

Президент «Рубина»: «Финал истории с Азмуном будет интереснее матча с «Ростовом»

22 ноября 2016, 14:52
3

Президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, зачем Следственный комитет РФ подходил к нападающему «Ростова» Сердару Азмуну перед матчем 14-го тура РФПЛ.

– Боже упаси, чтобы мы принимали какие-то действия в отношении Сердара Азмуна перед матчем. Это было бы вне футбольной этики. Футбол отдельно, законодательство – отдельно. Поэтому в день игры мы хотели опросить только генерального директора, который заключал договор (но он был на больничной койке), и переводчика – он ответил на вопросы следователей в присутствии адвоката на следующий день. Больше никаких действий не было.

– Но какова позиция «Рубина» по этому вопросу? История ведь явно не закончилась.

– Позиция простая. Все что я сейчас скажу, может помешать делу. Но если вкратце, то мы работаем только в правовом поле. И будем защищать свою позицию до конца, в том числе через CAS. Финал будет интересный. Это я вас уверяю. Поинтереснее, чем матч с «Ростовом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов (мол) Рубин Азмун Сердар
Комментарии (3)
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ДикийАлекс
1479817747
Какими санкциями это грозит Ростову,вот что интересует в большей степени.Какой-то несчастный клуб в последнее время,вроде и результаты пошли и грандов футбола в Россию привозят,только всё неладно.И внутри клуба и в руководстве и игроки с аренды на аренду прыгают.Будущее пока туманно.Не хочется чтобы такой славный город потерял команду в премьер-лиге,хочется наоборот чтобы этот регион всячески развивался в футбольном плане,благо есть предпосылки к этому.Возвращаясь к ситуации с Азмуном,надеюсь на разумное решение со стороны клубов,что они смогут цивилизованно договориться и всё обойдётся без жертв.
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FanatSerj
1479821266
"мы хотели опросить только генерального директора" Так "МЫ" или "Следственный комитет РФ" оговорка по Фрейду получается.
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андрей андреев
1479821759
Любой финал будет интереснее последнего матча)))
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