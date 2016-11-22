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  • Олег Иванов: «Иди тренируйся и работай, человек из глубинки, если хочешь достичь того же, что Кокорин»

Олег Иванов: «Иди тренируйся и работай, человек из глубинки, если хочешь достичь того же, что Кокорин»

22 ноября 2016, 14:41
18

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о больших трудностях в профессии футболиста.

– Олег, представим человека из глубинки, который мало зарабатывает, читает, что два футболиста сборной России потратили много денег в ночном клубе в Монте-Карло. Это влияет на имидж российского футбола?

– Это влияет, конечно. Но тут и опять же сказать: «Ну, иди тренируйся, иди работай, человек из глубинки, если хочешь достичь такого же, то иди тренируйся и работай». Кокорин же не сидел и не читал про какого-нибудь там футболиста из прошлого поколения, что он купил себе жигули 99-й модели. Он пошел играть в футбол, никогда не думал, что будет столько зарабатывать. Он просто работал, стремился к чему-то, вкалывал на тренировках, и его взяли, не потому что он хотел себе 99-ую, а потому что прошел по спортивному принципу.

– Олег Шатов сказал, что работу футболиста можно сравнить только с работой в цеху с металлами.

– Каждая деятельность по-своему тяжелая. Я бы не смог сидеть за компьютером 10 часов, мне кажется, что я бы выкинул этот компьютер в окно, застрелил бы начальника и ушел бы с работы. Или официантом – целый день стоять на ногах, носить. Или охранником. Да, у нас тяжело, бывают двухразовые тренировки, но в принципе 2 часа отработал, да, на максимуме, но потом ты целый день свободен. А есть легкоатлеты, которые готовятся 3 года к олимпиаде по 6-7 часов в день. Я просто в детстве, когда занимался, и у нас было направление в спартаковской школе, в легкоатлетическом манеже, я видел, как эти ребята готовятся. Вот там реально жопа. Мои ровесники, мне тогда было лет 10, они просто плакали на тренировках. У них разминка только 2 часа была, а я через 2 часа уже в школу шел. Я говорю, если так взять, ну что поделать, если наш вид спорта и хоккей любят смотреть люди. А такие одиночные как борьба, бокс, их любят, но не собирают они такую аудиторию.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Россия Зенит Ахмат Иванов Олег Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (18)
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seawave
1479815513
А чего такого выдающегося, кроме зарплаты, достиг Кокорин?
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spiker
1479815592
Кокорин чего то достиг что ли?
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Nikiforof
1479815764
Ну ты прям взял и перевернул наше мировозрение о завышенных зарплатах в футбольном мире АГА .
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Garrincha58
1479816656
Олег Иванов и Кокошки ему подобные - пустышки их даже чмокать малышам вредно
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WhiteEgon
1479816956
Кокорин уже добился жирного контракта и постоянного места в сборной. Стремится теперь некуда, поэтому он и бухает. Типа "Жизнь удалась". Это в европе и южной америке футболисты мечтают попасть в европейский топ-клуб и войти в историю. А у нас - жирный контракт, а там хоть в дубль отправляйте.
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илья 009
1479819258
Мне плевать на Кокорина и на его деньги. Хочется справедливости. Играешь хорошо- хоть сто Монтекарло устраивай. Плохо - пошел Вон. А у нас монополия в футболе. Этого среднего игрока( мое мнение) даже заменить не кем( тоже мое мнение). Если покажет хорошую игру. Вопрос будет решен.Никто не вспомнит о шампанском, точнее вспомнят и угостят.
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KoRg
1479821097
ха ха великий футболист о великом футболисте
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Gullit 76
1479824287
Они настолько оторваны от реальности страны в которой живут."Иди тренируйся" - тысячи тренируются - и талант есть и желание но футболистами они никогда не станут(по разным причинам). Это такая лотерея в которой без везения не обойтись.Братья Аленичевы - одного все знают,другой во второй лиге играл.Выделялся второй предложили первому - он и стал известным футболистом.Понятно что надо пахать,но ещё много всего должно совпасть ( и "показаться" и с тренерами "правильно"себя вести и разговаривать,много всего.Про три ляма за школу верю - не первый человек говорит.Так везде.Потом таланту места и не хватает.
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hjvfybcn
1479828290
эх Олег Олег!!! Эх... Даже смотреть не буду кто этот философ
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Taps
1479828989
Коко бездарный тупой ушлёпок.
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