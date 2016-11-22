Олег Иванов: «Иди тренируйся и работай, человек из глубинки, если хочешь достичь того же, что Кокорин»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о больших трудностях в профессии футболиста.

– Олег, представим человека из глубинки, который мало зарабатывает, читает, что два футболиста сборной России потратили много денег в ночном клубе в Монте-Карло. Это влияет на имидж российского футбола?

– Это влияет, конечно. Но тут и опять же сказать: «Ну, иди тренируйся, иди работай, человек из глубинки, если хочешь достичь такого же, то иди тренируйся и работай». Кокорин же не сидел и не читал про какого-нибудь там футболиста из прошлого поколения, что он купил себе жигули 99-й модели. Он пошел играть в футбол, никогда не думал, что будет столько зарабатывать. Он просто работал, стремился к чему-то, вкалывал на тренировках, и его взяли, не потому что он хотел себе 99-ую, а потому что прошел по спортивному принципу.

– Олег Шатов сказал, что работу футболиста можно сравнить только с работой в цеху с металлами.

– Каждая деятельность по-своему тяжелая. Я бы не смог сидеть за компьютером 10 часов, мне кажется, что я бы выкинул этот компьютер в окно, застрелил бы начальника и ушел бы с работы. Или официантом – целый день стоять на ногах, носить. Или охранником. Да, у нас тяжело, бывают двухразовые тренировки, но в принципе 2 часа отработал, да, на максимуме, но потом ты целый день свободен. А есть легкоатлеты, которые готовятся 3 года к олимпиаде по 6-7 часов в день. Я просто в детстве, когда занимался, и у нас было направление в спартаковской школе, в легкоатлетическом манеже, я видел, как эти ребята готовятся. Вот там реально жопа. Мои ровесники, мне тогда было лет 10, они просто плакали на тренировках. У них разминка только 2 часа была, а я через 2 часа уже в школу шел. Я говорю, если так взять, ну что поделать, если наш вид спорта и хоккей любят смотреть люди. А такие одиночные как борьба, бокс, их любят, но не собирают они такую аудиторию.