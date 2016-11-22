Бенитес и Манчини могут сменить Билича в «Вест Хэме»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в ближайшее время может быть уволен из клуба. Руководство «молотобойцев» недовольно выступлением команды в нынешнем сезоне и уже начало рассматривать возможные кандидатуры на смену хорвату.

На место 48-летнего специалиста в лондонский клуб могут прийти Руди Гарсия («Марсель»), Эдди Хоу («Борнмут»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») и Роберто Манчини.

Напомним, что по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.