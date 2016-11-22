Масалитин: «ЦСКА в игре с «Байером» ожидают большие проблемы»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейцы имеют шансы на победу в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Байера». При этом он подчеркнул, что красно-синие столкнутся с большими проблемами в сегодняшней встрече. Поединок состоится в Москве на «Арене ЦСКА» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Шансы есть всегда, но самое главное – ими воспользоваться. Стоит отметить, что ЦСКА сейчас находится не в том состоянии, чтобы предпринять что-то неординарное. Сегодня столичный клуб ожидают большие проблемы.

Прогноз не дам, но буду болеть за нашу команду. Вы сами понимаете, что шансов очень мало. Чудеса в футболе случаются, но только не с российскими командами», – сказал Масалитин.