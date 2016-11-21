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  • Источник: руководство «Спартака» не согласовывало с Каррерой возможный трансфер Селихова

Источник: руководство «Спартака» не согласовывало с Каррерой возможный трансфер Селихова

21 ноября 2016, 19:01
18

Голкипер «Амкара» Александр Селихов близок к переходу в стан «Спартака». Как сообщает источник, близкий к ситуации, 22-летний россиянин сегодня прошел медицинский осмотр в одной из московских поликлиник. Отмечается, что данный трансфер не был согласован с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и должен быть официально завершен завтра.

«Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов встречался с Каррерой 18 ноября, однако о возможном переходе голкипера «Амкара» Селихова итальянского специалиста не предупредили. Каррера узнал о покупке вратаря в день матча команды против пермяков (20 ноября). Тренер «Спартака» остался недоволен тем фактом, что трансферные вопросы клуба решаются без его ведома», – рассказал источник.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (18)
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filosof sparty
1479744614
Ну что это за бардак опять!???
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shinnik
1479744651
Чем выше штанги,тем ниже поцелуи....
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Костолом1
1479745916
вижу и не вижу проблемы... пусть сидит на скамейке - дело тренера ставить, или не ставить. А вот когда начнут заставлять ставить Селихова, тогда - беспредел.
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selkoka
1479745996
Если это правда, то ничего не меняется в Спартаке. И ничего не светит клубу, как не было бы прискорбно. Ни один тренер не сможет с таким руководством что-то чемпионское сотворить. А Каррера....Да свалит при первой возможности из-за такого отношения.
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BANNIKOV1970
1479747061
Журналюшки начинают бредить
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Beim
1479748443
А может и вобще ни зинит ни спартак не знают, что они намерены купить селихова
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Apocalypse
1479749976
Мне вот интересно откуда желтая газетенка узнала об этом?
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ATECH71
1479751294
наступила осень утки полетели на юг
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talgatnurzhanov2006
1479753193
так похоже на спартак
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ivanthebest
1479755040
Родионов, не пори горячку вместе с Федунком и не сбивайте настрой команде. Селихов конечно вполне добротный трансфер, но как потом Каррере глядя в глаза либо Реброву, либо Селихову, объяснять почему тот сидит на лавке, когда уровень его соответствует основе? Получается недвусмысленная ситуация. Одному вроде как доверяет, но в то же время ищет замену. Второму, вроде как и берёт в команду под основу, но сажает на лавочку. Рук-во Спартака перестаньте заниматься хёрней и вносить дисбаланс в коллектив, совершая такие нелепые и необдуманные действия.
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