Источник: руководство «Спартака» не согласовывало с Каррерой возможный трансфер Селихова

Голкипер «Амкара» Александр Селихов близок к переходу в стан «Спартака». Как сообщает источник, близкий к ситуации, 22-летний россиянин сегодня прошел медицинский осмотр в одной из московских поликлиник. Отмечается, что данный трансфер не был согласован с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и должен быть официально завершен завтра.

«Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов встречался с Каррерой 18 ноября, однако о возможном переходе голкипера «Амкара» Селихова итальянского специалиста не предупредили. Каррера узнал о покупке вратаря в день матча команды против пермяков (20 ноября). Тренер «Спартака» остался недоволен тем фактом, что трансферные вопросы клуба решаются без его ведома», – рассказал источник.