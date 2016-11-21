Непомнящий согласился занять должность в РФС

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что дал согласие занять один из постов в Российском футбольном союзе. Ранее глава организации и вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими кандидатами, которые должны стать в РФС олицетворением отечественного футбола.

«Пока у нас была вводная беседа, по итогам которой я дал принципиальное согласие на работу в РФС. Подробности пока рассказать не могу. Это будет официальная должность, а не консультирующая», – сказал Непомнящий.