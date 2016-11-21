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    Давыдов планирует перебраться в «Челси» через четыре года

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что чувствует себя не комфортно, находясь между основным составом команды и «Спатаком-2», выступающем в ФНЛ. Именно эта неуверенность мешает 21-летнему футболисту показывать стабильно высокий уровень игры.

    «В детстве фанател от Майкла Оуэна, хотя болею я за «Челси». Но Оуэн был очень крутой! Дело не в одном голе Аргентине, а вообще в его игре. Быстрый, резкий, наглый, забивной парень. Очень классно играл. Плюс у моего друга была майка Оуэна. Я ему очень завидовал… В детстве какое-то время родители не могли позволить себе купить мне футболку. Дорого слишком. Первая моя майка – Бартез. То есть скорее вратарский свитер, но без рукавов. Так что обводил я всех в майке голкипера.

    В каком возрасте планирую играть за «Челси»? Оптимально было бы в 25 лет. Что для этого нужно сделать? Играть в футбол. Постоянно, регулярно. На уровне РФПЛ – это минимум. Пример Видича и Ивановича вдохновляет.

    Сейчас я играю процентов на 40 своих возможностей, не больше. Для меня очень важно постоянно играть, быть в игровом тонусе. Тогда я могу показать свой футбол. А когда я играю через раз на третий, то мне становится тяжело найти себя. Восемь месяцев пропустил из-за травмы, вроде набрал форму, а потом эта «болтанка» – то в основе тренируешься, то в «Спартаке-2», то в РФПЛ играешь, то в ФНЛ.

    Я в себе уверен. Да, Зе Луиш набрал неплохую форму, но… Очень жаль, что он получил травму и уже до конца года не сыграет. И если я играю за «Спартак-2» – значит мне чего-то не хватает. Но я считаю, что мой уровень – основной состав «Спартака». Я могу конкурировать и с Зе Луишем, и с Мельгарехо», – считает Давыдов.

    В текущем сезоне Давыдов провел два матча в составе «Спартака» в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2016 08:13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 15:47

      Не болтанка, а игровая практика... Видно что ещё мозгами не дорос и не до конца оценивает объективно ситуацию. Нужно быть более скромнее, но при этом херачить на тренировках до потери пульса. Вот тогда может и сможешь в основу пробиться, а не на словах...

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 21 ноября 2016, 15:36

      Продолжай упорно тренироваться все возможно

      0
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      Рейтинг: -1

      yurman77 21 ноября 2016, 15:04

      В Челси он сможет только пробраться!

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 21 ноября 2016, 14:26

      Губа не дура))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      DS7 21 ноября 2016, 12:47

      Яйца Карреры заценил, теперь в Конте заинтересовался

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 ноября 2016, 12:13

      надо побольше о яйцах узнать, тогда и попрет

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 ноября 2016, 12:12

      Хороший игрок. Ему бы еще стабильности и уверенности и все будет тип топ.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 ноября 2016, 10:56

      они что там курят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 ноября 2016, 10:27

      Яйца не дают покоя, поэтому плохо спит, соответственно плохо играет!

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 ноября 2016, 10:22

      мечтатель..

      0
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