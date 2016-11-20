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    Чернов: «Зенит» сделает стопроцентный результат и станет чемпионом»

    Защитник «Зенита» Евгений Чернов отметил важность победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    «Игра с первых минут была непростая, соперник очень активно начал, но мы сумели перестроиться и смогли довести дело до победы. Тренер выбирает состав только в день матча, так что я не знал заранее, что выйду, просто тренировался и не думал об этом. Считаю ли я себя игроком основы «Зенита»? Затрудняюсь ответить.

    Сегодняшний матч «Спартака» не смотрели в раздевалке. Когда выходили на матч, не знали результата красно-белых, вот только после встречи узнал. Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами. Тренер не говорил мне меньше ходить вперед, наоборот, просил больше времени уделять атаке.

    На Лигу Европы я не заявлен, так что в четверг с «Маккаби» точно не сыграю», – заявил Чернов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2016 23:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 28 ноября 2016, 07:20

      Ну что, сделали результат? =)))

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 21 ноября 2016, 15:09

      Хороший бровочник Чернов, мне понравился. Классно владеет пасом с левого краю. Для Дзюбы подспорье!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2016, 09:28

      Лучше пусть чемп. выиграет Зенит, но только не Спартак. Они и играют
      как свиньи

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy > vladimir-7 21 ноября 2016, 12:00

      Лучше Спартак выиграет чемпионат, а ты закроешь свой ослиный рот!

      -2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 21 ноября 2016, 09:12

      даже Гарсия с Витселем молчат, да что уж, Дзюбинье не по хрюкивает, а тут какой то Черный бомжик

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > policepnz 21 ноября 2016, 15:09

      Заткнись, а! Вали на свою свинскую ветку!

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > super.zenitchik 21 ноября 2016, 17:06

      1 2 3...Зина ОТсоС*!!! да и передай, что Радимов - пес))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 ноября 2016, 07:34

      Публично назовись пиз...ол,если так не случиться,сможешь?

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 21 ноября 2016, 05:48

      ещё один в болоте газами надышался)))без году неделя как на поле выпустили,а он уже прогнозы выдаёт

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      Рейтинг: +5926

      Павелий 21 ноября 2016, 00:32

      Мальчик, у тебя ещё молоко на губах не высохло, а ты говоришь про 100%-ный результат. Да и с математикой у тебя беда. А если и Спартак покажет 100%-ный результат в оставшихся матчах, то тогда что?

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Павелий 21 ноября 2016, 01:06

      Спартак не покажет)

      3
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