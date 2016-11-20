Тарханов: «Краснодар» оказался сильнее «Урала» по всем показателям»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 14-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:3) выразил мнение, что его подопечным не хватает мастерства в играх против таких сильных соперников.

«Краснодар» оказался сильнее «Урала» по всем показателям. Они имели большое преимущество над нами, хотя до первого забитого мяча явных моментов у наших ворот не было. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но нам не хватало мастерства выхода из-под прессинга. «Краснодар» располагает классными исполнителями – особенно в средней линии. У нас пока нет готовности и высокого уровня мастерства играть против таких сильных команд», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш Футбол».