«Арсенал» видит в Симеоне долгосрочную замену Венгеру

Руководство «Арсенала» рассматривает кандидатуру главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в качестве долгосрочной замены нынешнему наставнику лондонского клуба Арсену Венгеру. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах аргентинского специалиста также заинтересован «Интер», который готов выплатить компенсацию в размере 50 миллионов евро, чтобы заполучить его ближайшим летом.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Отметим, что недавно 46-летний тренер достиг договоренности с мадридской командой о сокращении срока действия контракта, который теперь рассчитан до конца сезона-2017/18.