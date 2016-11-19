Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону» и уже согласовал с каталонским клубом условия контракта.

Сообщается, что теперь Срна ожидает поступления официального трансферного предложения от «Барселоны». По информации источника, до этого игрок контактировал с руководством каталонцев неофициально – при посредничестве друга. Вероятно, этим другом был его соотечественник и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич.

В нынешнем сезоне Срна провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявлял, что не будет препятствовать возможному переходу игрока в «Барселону».