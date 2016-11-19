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Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»

19 ноября 2016, 23:35
18

Защитник «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону» и уже согласовал с каталонским клубом условия контракта.

Сообщается, что теперь Срна ожидает поступления официального трансферного предложения от «Барселоны». По информации источника, до этого игрок контактировал с руководством каталонцев неофициально – при посредничестве друга. Вероятно, этим другом был его соотечественник и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич.

В нынешнем сезоне Срна провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявлял, что не будет препятствовать возможному переходу игрока в «Барселону».

Источник: Mundodeportivo
Украина. Премьер-Лига Испания. Примера Шахтер Барселона Срна Дарио
Комментарии (18)
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88serega88
1479588403
ну сколько поиграл за Шахту в Челси не ушел по старость поиграть пусть и с замен норм
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alp
1479589164
чтобы мягкой было не только седалище но и спинка
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Alex Flash
1479589697
какой-то беспонтовый переход 34 года
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TonicIG
1479589911
Странный выбор для барсы
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cska-62
1479590060
И кто там бочку катит на возраст наших Березуцких? Они оба моложе Срна на месяц и 20 дней! Но, увы... Их лучшие годы загубил физрук Слуцкий... Попали бы к Бердыеву, то давно бы в топ-командах играли! Равно как и Акинфеев, Игнашевич и Дзагоев. Или в ЦСКА, но в играющем в футбол и авторитетном даже в Европе ЦСКА, а не вымучивающем очки с тульским "Арсеналом" и "Оренбургом"!
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Анатолий Одинец
1479591533
наконец-то повышение
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Asbjorn
1479593431
Ну для Дарио это супер вариант перехода,а вот для Барсы, вопрос
Ответить
ЮЗИК
1479615041
Хороший атакующий фланг, только староват
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Krics
1479621972
Скамейку шлифовать?
Ответить
Александр ЗА
1479625447
Да
Ответить
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