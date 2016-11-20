РФПЛ. «Краснодар» отправил три безответных мяча в ворота «Урала»

В матче 14-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле разгромил «Урал», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

Данная победа позволила краснодарскому клубу набрать 24 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице. «Урал» расположился на 13-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Газинский, 66; 2:0 – Смолов, 71; 3:0 – Жоаозиньо, 74.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Перейра (Торбинский, 81), Газинский, Жоаозиньо, Быстров (Ахмедов, 61), Ари (Смолов, 46).

Урал: Заболотный, Динга, Данцев, Лунгу (Бугуи, 86), Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Подоксенов (Ставпец, 72), Фидлер, Коробов (Павленко, 61), Павлюченко.

Предупреждения: нет – Данцев, 19; Подоксенов, 64.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ