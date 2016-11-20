Серия А. «Аталанта» обыграла «Рому», «Фиорентина» разгромила «Эмполи»

В матче 13-го тура Серии А «Фиорентина» в гостях разгромила «Эмполи», четырежды поразив ворота соперника – 4:0. Дублями отметились Федерико Бернардески и Йосип Иличич.

В других встречах игрового дня «Лацио» добился победы над «Дженоа», «Аталанта» обыграла «Рому», «Болонья» оказалась сильнее «Палермо», «Торино» в концовке игры сломил сопротивление «Кротоне».

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Лацио – Дженоа – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Андерсон, 11; 1:1 – Окампос, 52; 2:1 – Билья, 58 (с пенальти); 3:1 – Уоллес, 66.

Удаление: нет – Орбан, 90+3.

Эмполи – Фиорентина – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бернардески, 27; 0:2 – Иличич, 47 (с пенальти); 0:3 – Бернардески, 61; 0:4 – Иличич, 67.

Аталанта – Рома – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Перотти, 40 (с пенальти); 1:1 – Кальдара, 62; 2:1 – Кесси, 90 (с пенальти).

Болонья – Палермо – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Несторовски, 9; 1:1 – Дестро, 20; 2:1 – Джемаили, 67; 3:1 – Вивиани, 72.

Кротоне – Торино – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Белотти, 80; 0:2 – Белотти, 89.

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