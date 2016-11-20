Серия А. «Аталанта» обыграла «Рому», «Фиорентина» разгромила «Эмполи»

В матче 13-го тура Серии А «Фиорентина» в гостях разгромила «Эмполи», четырежды поразив ворота соперника – 4:0. Дублями отметились Федерико Бернардески и Йосип Иличич.
В других встречах игрового дня «Лацио» добился победы над «Дженоа», «Аталанта» обыграла «Рому», «Болонья» оказалась сильнее «Палермо», «Торино» в концовке игры сломил сопротивление «Кротоне».
Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур
Голы: 1:0 – Андерсон, 11; 1:1 – Окампос, 52; 2:1 – Билья, 58 (с пенальти); 3:1 – Уоллес, 66.
Удаление: нет – Орбан, 90+3.
Эмполи – Фиорентина – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Бернардески, 27; 0:2 – Иличич, 47 (с пенальти); 0:3 – Бернардески, 61; 0:4 – Иличич, 67.
Голы: 0:1 – Перотти, 40 (с пенальти); 1:1 – Кальдара, 62; 2:1 – Кесси, 90 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Несторовски, 9; 1:1 – Дестро, 20; 2:1 – Джемаили, 67; 3:1 – Вивиани, 72.
Голы: 0:1 – Белотти, 80; 0:2 – Белотти, 89.