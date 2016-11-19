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    Ловчев: «Гаджиев обыграет Карреру в шахматы, но в футболе победит итальянец»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» выразил мнение, что главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев обыграет наставника красно-белых Массимо Карреру в шахматы, однако на футбольном поле сильнее окажется итальянец.

    – Каррера сказал, что он, как и Гаджиев, любит шахматы. Если бы два тренера сыграли, кто победил?

    – Конечно, Гаджиев, он же россиянин! Назовите мне хоть одного приличного итальянского гроссмейстера. А вот в футбол в воскресенье на «Открытие Арене» победит Каррера.

    Напомним, матч между «Спартаком» и «Амкаром» пройдет завтра, 19 ноября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2016 20:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2016, 09:23

      А если Амкар выиграет, шахматы съешь?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 ноября 2016, 04:42

      Хотелось бы знать мнение эксперта Ловчева, кто из этих наставников продаст дороже стакан семечек? Я шучу, конечно. А если серьезно, нельзя опускаться до ловчевского трёпа!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 20 ноября 2016, 04:40

      Не сглазь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 20 ноября 2016, 00:18

      Ловец я тебя в домино обыграю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp 20 ноября 2016, 00:04

      скорее ничья. амкар здорово в автобус играет, а , условный глушак, вскрывать оборону не умеет

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 ноября 2016, 21:53

      Ничья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2016, 21:18

      Спартак в Перьми "обломается"!

      4
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > Serjoga 19 ноября 2016, 21:33

      Однозначно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      ATECH71 > Serjoga 20 ноября 2016, 11:16

      У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ "ЭКСПЕРТ" НА РАБОТЕ КАК ТЫ, ОН ЗА зенит ТОПИТ ПУСТЫШКА ,ТАБЛИЦУ НЕ ЗНАЕТ И КОГДА ИГРАЮТ И С КЕМ ИГРАЮТ И ГДЕ ИГРАЮТ А ИГРАТЬ БУДУТ В МОСКВЕ ЗНАЧИТ ТЫ ПУСТЫШКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ATECH71 20 ноября 2016, 11:36

      Значит дома обломается!

      -1
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