Петраков не исключил возможности бойкота матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков не стал отрицать возможность бойкота командой гостевого поединка 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». При этом специалист отметил, что ему на данный момент ничего не известно о намерениях футболистов. Сегодня появилась информация, что томичи могут не поехать в Самару на игру, которая состоится 27 ноября, из-за долгов по зарплате.

«Мне ничего не известно о возможном бойкоте командой матча против «Крыльев». Мы тренируемся и проводим теоретические занятия в штатном режиме. Понятно, что нервозность в коллективе присутствует, и я не могу гарантировать, что этого не произойдет. Помимо финансовых, у нас есть и другие трудности, давайте подождем до первого декабря, а там посмотрим», – сказал Петраков.