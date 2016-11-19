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    Майкон, Касаев, Миранчук – в атаке «Локомотива» на игру с «Оренбургом»

    «Оренбург» и «Локомотив» назвали стартовые составы на поединок 14-го тура РФПЛ.

    «Оренбург»: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Благо, Коронов.

    Запасные: Абакумов, Руденко, Жунич, Шогенов, Померко, Батов, Ефремов, Бамба, Саная, Делькин.

    «Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук, Касаев, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, В. Денисов, Игнатьев, Логашов, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Хенти, Шкулетич, Галаджан.

    Матч состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    19.11.2016 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      LuisFigo 19 ноября 2016, 14:07

      галаджана бы посмотреть

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      Рейтинг: +272

      luke-c1 19 ноября 2016, 14:04

      Обманули журналюги! Обещали молодого пацана на острие поставить!

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