ФНЛ. «Енисей» победил «Волгарь», «Сибирь» взяла верх «Химками»

В поединке 14-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле с минимальным счетом одолел «Волгарь», Единственный гол на свой счет записал нападающий красноярцев Андрей Козлов. В другой встрече «Сибирь», также за счет лишь одного гола в исполнении Коржунова, забитого в самом конце второго тайма, добыла победу над «Химками».

Первенство ФНЛ. 23-й тур

Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Козлов, 3.

Сибирь (Новосибирск) – Химки (Московская обл.) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коржунов, 87.

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