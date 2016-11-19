ФНЛ. «Спартак-2» четырежды поразил ворота «Сокола», «Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску»

В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях крупно обыграл «Сокол», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублями в составе красно-белых отметились Артем Федчук и Георгий Мелкадзе.

В другой встрече игрового дня «Мордовия» на своем поле со счетом 0:2 уступила «СКА-Хабаровску».

Первенство ФНЛ. 23-й тур

Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Удалый, 9; 0:2 – Лескано, 14.

Сокол (Саратов) – Спартак-2 (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Федчук, 18; 0:2 – Мелкадзе, 67; 0:3 – Мелкадзе, 74; 0:4 – Федчук, 80.

Удаление: Семенов, 64 – нет.

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