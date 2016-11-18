Гендиректор: «Пока к ситуации с долгами в «Томи» относятся с пониминаем»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации в команде. Напомним, футболисты томского клуба уже несколько месяцев не получают зарплату. Команда написала письмо на имя губернатора Томской области и президента клуба Сергея Жвачкина.

«Ребята написали письмо, они просят встретиться с Сергеем Анатольевичем. Пока администрация не ответила. Пока команда управляема, а дальше посмотрим, все может случиться, вполне возможно. Пока все с пониманием относятся к ситуации. С Валерием Юрьевичем Петраковым мы постоянно на связи, он готов терпеть», – сказал Киселев.

После 13-ти туров «Томь» занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ.