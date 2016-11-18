Защитник киевского «Динамо» Вида принес извинения за вождение в нетрезвом состоянии

Защитник сборной Хорватии и киевского «Динамо» Домагой Вида, оштрафованный и лишенный прав за вождение в нетрезвом состоянии, извинился за подобный поступок.

«Действительно, со мной произошел неприятный инцидент. Людям свойственно ошибаться, и я совершил ошибку, за которую мне стыдно. Поэтому я хочу извиниться перед клубом, его болельщиками, президентом, главным тренером. С Сергеем Ребровым у меня уже был разговор по возвращении в клуб из расположения сборной Хорватии, я извинился и все ему объяснил. В сборной у меня также не было никаких проблем в связи со случившимся.

Это инцидент из личной жизни, и поверьте, произошедшее никоим образом не отображается на моей игре. Я всегда выкладывался на поле по максимуму, отдавал все силы, и буду делать это и дальнейшем, играя за «Динамо», – сказал футболист.