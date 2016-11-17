Баляйкин: «Договорняки? В России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» высказал мнение о договорных матчах в российском футболе. По словам футболиста, бывают такие матчи, когда ничего не получается.

– В 2011 году матч «Томи» и «Терека» многие посчитали странным. Сейчас обсуждается игра «Урала» и «Терека». Есть в российском футболе договорянки?

– Думаю, что вряд ли. Это просто такие матчи, когда может не повезти вратарю, он может ошибиться. Бывают игры, когда вообще ничего не получается. Со стороны это иногда выглядит странно. Даже когда мы потом на разборе смотрим эти моменты, то сами не понимаем, что вообще случилось. Тут складываются неправильные решения и невезение. А в России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.