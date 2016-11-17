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  • Баляйкин: «Договорняки? В России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

Баляйкин: «Договорняки? В России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

17 ноября 2016, 23:51
8

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» высказал мнение о договорных матчах в российском футболе. По словам футболиста, бывают такие матчи, когда ничего не получается.

– В 2011 году матч «Томи» и «Терека» многие посчитали странным. Сейчас обсуждается игра «Урала» и «Терека». Есть в российском футболе договорянки?

– Думаю, что вряд ли. Это просто такие матчи, когда может не повезти вратарю, он может ошибиться. Бывают игры, когда вообще ничего не получается. Со стороны это иногда выглядит странно. Даже когда мы потом на разборе смотрим эти моменты, то сами не понимаем, что вообще случилось. Тут складываются неправильные решения и невезение. А в России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Ахмат Урал Баляйкин Евгений
Комментарии (8)
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Lester84
1479417081
Похоже на воре шапка-то горит!
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Небесная
1479424248
Всё бы ничего, но в обоих матчах присутствует Терек
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DonBombardir
1479436895
Да у нас в России почти каждый матч странный. Просто привыкли, что никто играть не может. А так, Лодыгин в этом сезоне тогда каждый матч сдаёт и не краснеет.
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айор балдёжник
1479444219
а как же
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alexis02lion
1479445239
Да по сути так и есть. Бывает же что всё получается, а бывает наоборот не везёт по полной и во всём и сразу. То что везде Терек да как-то не очень приятно. А так по сути все матчи с крупными счетами и поражениями к таким стоит причислить. Кроме Урала и Терека был тот памятный Мордовия - ЦСКА. А вон когда бедное Торпедо по 7 мячей безответных пропускало, то по ходу они главные по сдаче матчей, а по сути просто не готовы к такому уровню. А сколько в ФНЛ странных результатов, так что играют же люди, а не клубы и бюджеты, так что всё бывает. А договорняки были в Италии.
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MUKHTARR
1479447721
А как еще это понимать?
Ответить
Опять не угадал
1479452823
так играйте так, чтобы не было никаких подозрений
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