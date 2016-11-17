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    Фримпонг: «То, что я хочу стать порнозвездой и гангстером, – шутка»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг отметил, что не рассматривает вариант начала музыкальной карьеры, несмотря на присутствие в этой индустрии брата футболиста.

    – Ты как-то снялся в клипе на песню своего брата, может, тебе тоже начать музыкальную карьеру?

    – Нет, никогда! Но стоп! Я недавно сказал, что если бы не футбол, то хотел бы быть гангстером. Это шутка, если что. То, что я хочу стать порнозвездой, – тоже шутка. Ты там напиши это.

    – У тебя крутой Twitter​. Почему Instagram удалил?

    – Мне писало много девушек. А у меня есть подруга и ребенок, если что. С ними я стараюсь быть хорошим.

    – Хорошим? Серьезно? Когда ты праздновал гол «Уфы», ты потрепал ниже пояса партнера по команде…

    – Не-не-не, без комментариев! Ха-ха, я не помню этого.

    – Да ладно! Один из самых просматриваемых роликов…

    – Серьезно?! Ничего себе! Но я все равно ничего не помню.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.11.2016 12:03
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