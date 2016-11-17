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    Фримпонг: «Российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один»

    Хавбек тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг сравнил российских болельщиков с английскими. По мнению полузащитника, поигравшего в составе лондонского «Арсенала», в Англии к футболу относятся совсем по-другому.

    – Метание кресел – самая жесткая вещь, которую творили английские фанаты в последнее время?

    – На самом деле я не видел ничего подобного. Наверное, они жестят вне поля.

    – Можешь сравнить английских болельщиков и русских?

    – Между ними большое различие! Английские болельщики любят футбол больше, чем русские. Здесь на стадионах практически не бывает болельщиков. На нас приходят посмотреть, только когда мы играем с большими командами. Почему так? Не знаю. Наверное, это все из-за холодной погоды.

    Еще, мне кажется, российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.11.2016 11:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 17 ноября 2016, 16:31

      А чё, в Туле есть хоккей?
      Я не знал. О"Кей.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 ноября 2016, 16:28

      потому что в хоккей у них лучше получается играть))

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 17 ноября 2016, 16:04

      Вы начните для начала играть как в англии , а потом уже про фанатов говори. При красивой игре народ с радостью пойдёт на стадион. И болеть будет круче чем в англии

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 17 ноября 2016, 15:31

      Скучный чемпионат, нет адекватных современности условий для болельщиков, неадекватное отношение правоохранительных органов, отсюда отсутствие культуры боления. Многие боятся ходить на стадион думая что там опасно. О чем можно говорить? Половина гопников на стадионах. А в Европе все подряд ходят на футбол потому что там это праздник, великолепные условия, шоу, люди приходят на стадион чтобы приятно провести время.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 15:25

      Настолько видимо не любят, что в сети матерятся что так мало футбола, какой там на фиг биатлон или ещё что вместо футбола показывают. Страна большая, так что где-то больше футбол, где-то хоккей, где-то на равных, а где-то вообще биатлон круче всего. Тем более в Англии и Британии хоккей вообще не развит, так что к чему тут сравнивать. У нас как-то тоже те же поло и крикет не котируются, а у них отбивают кассу у футбола наряду с гольфом.

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 17 ноября 2016, 14:02

      Дело тут не столько в климате,сколько в отсутствии футбольной инфраструктуре,начиная от детско-юношеских футбольных школ и заканчивая молодежными и взрослыми командами! А то,что сейчас показывают игроки на поле-это чуть лучше дворового футбола и смотреть такую игру одна скука,отчего и хочется болельщикам поматериться,покидаться чем-нибудь - и это все от скуки! (При хорошей,качественной игре всем этим заниматься некогда)

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 17 ноября 2016, 12:50

      настоящий болельщик любит всё, и водку тоже

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 17 ноября 2016, 12:45

      какое отношение у игроков к футболу(как они играют),так и болельщики ходят

      5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 ноября 2016, 12:41

      Вынужден разочаровать тебя, загорелый друг, но на юге России на хоккей большинству насрать. Если хоккей и смотрят, то в основном сборную. А за КХЛ вообще мало кто следит

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 ноября 2016, 12:24

      Ты сам что любишь? Никто не осудит.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > eleng 17 ноября 2016, 12:46

      он же как то давал вью,что по завершении карьеры непроч сниматься в порно

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