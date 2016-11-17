Мендьета считает «Атлетико» фаворитом в матче против «Реала»

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета поделился ожиданиями от матча 12-го тура Примеры между «Атлетико» и «Реалом». По мнению Мендьеты, мадридское дерби может закончиться в пользу подопечных Диего Симеоне.

«Криштиану Роналду понимает, что он больше не может взять мяч в центре поля, обойти пятерых игроков и забить. Он знает, что нужен команде в определенных зонах. Тот факт, что Иско играл на «Уэмбли» и забил сборной Англии может помочь ему в матче с «Атлетико». Сейчас Иско и Хамес должны помочь команде найти баланс после потери Крооса и Каземиро.

Симеоне проделал такую большую работу, что сейчас люди не рассматривают «Реал» в качестве фаворита. «Атлетико» показал, что может выиграть у «Реала» как на «Висенте Кальдерон», так и на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Мендьета

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 19 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.