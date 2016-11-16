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    Гаджиев: «Семин спрашивал у меня о шансах «Локомотива» купить Джикию»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику пермяков Георгию Джикии.

    «То, что «Локомотив» им интересуется – правда. Мне звонил тоже Юрий Павлович, спрашивал, насколько это реально, чтобы они взяли Джикию, но я говорю: надо разговаривать с клубом. У нас, в принципе, такое финансовое состояние клуба, что у нас непродающихся игроков нет. У нас есть спрос на группу игроков, и мы всем отвечаем так, что все игроки у нас продаются, все зависит от цены. А цена вопроса, она регулируется клубом. Есть руководство клуба, есть у нас свои бухгалтера, которые считают, сколько денег нужно на зарплату, сколько денег нужно на то, на се. Сейчас пока, на сегодняшний день, у нас есть долги перед футболистами и эти долги надо закрывать», – заявил Гаджиев.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    16.11.2016 18:28
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