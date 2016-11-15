Григорий Иванов: «Если до 10 января Скрипченко не заплатит, «Урал» обратится в РФС»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности клуба через Палату по разрешению споров добиться от бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта не по вине клуба.

«Ничего не изменилось. Мы будем обращаться в Палату по разрешению споров, но сможем сделать это только спустя два месяца. Все это время он может добровольно выплатить деньги, которые должен клубу. Об этом написано в его контракте. Если не заплатит до 10 января, будем обращаться в Палату по разрешению споров. И хватит обращаться ко мне по поводу Вадима Скрипченко, я такого человека не знаю», – заявил Иванов.