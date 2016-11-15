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  • Григорий Иванов: «Если до 10 января Скрипченко не заплатит, «Урал» обратится в РФС»

Григорий Иванов: «Если до 10 января Скрипченко не заплатит, «Урал» обратится в РФС»

15 ноября 2016, 16:15
10

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности клуба через Палату по разрешению споров добиться от бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта не по вине клуба.

«Ничего не изменилось. Мы будем обращаться в Палату по разрешению споров, но сможем сделать это только спустя два месяца. Все это время он может добровольно выплатить деньги, которые должен клубу. Об этом написано в его контракте. Если не заплатит до 10 января, будем обращаться в Палату по разрешению споров. И хватит обращаться ко мне по поводу Вадима Скрипченко, я такого человека не знаю», – заявил Иванов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Скрипченко Вадим
Комментарии (10)
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Alek7183
1479216644
На принцип пошёл.
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nikita08
1479217945
Абиженка
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С-Пб on-line
1479217995
Всё верно
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gencha19
1479219107
Никакой чести ни совести. Бабки в этой грёбаной стране всё.
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h3LL1k
1479219432
Как бы он не обиделся и не открылась новая история о договорняке в РФС с Тереком :D:D:D
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alexis02lion
1479220941
А необычная ситуация. Обычно тренеры трясут деньги с клуба за досрочное расторжение, а тут наоборот. Кстати а там Петреску Кубань что-то выплатила или тоже будут судиться?
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radga
1479221087
Ничего личного - просто бизнес.
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mixerson_kb
1479223053
Все началось!!понеслось !!!зачем грязное белье выносить на суд общественности,ведь можно все по любоано решить???глупо как то
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