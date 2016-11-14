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    Хиддинк: «У Игнашевича и Березуцких была бы конкуренция, если бы в России в свое время начали работать с детьми»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о причинах поражения команды на Евро-2016, а также подчеркнул, что в стране есть нехватка качественных футболистов.

    – Что случилось со сборной России на Евро-2016?

    – То был не лучший турнир для России. Команде не хватило уверенности и чувства партнера. Целостности в игре команды я не увидел.

    – Сейчас ситуация похожа на ту, что была 10 лет назад, когда вы возглавили сборную России. Какие трудности появляются у тренера при полном обновлении команды?

    – Для главного тренера это нелегко – есть всего пять-шесть дней на сборах перед играми, надо рассчитывать на индивидуальное мастерство игроков. С другой стороны, сейчас ситуация проще – сборной не нужно проходить отбор на ЧМ-2018. У России есть полтора года, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. И надо понимать, что сейчас заканчивают карьеру многие игроки, которые ранее были ключевыми для сборной. Настало время перемен, следующим летом будет Кубок конфедераций – отличная возможность посмотреть, как перестроилась команда.

    Конечно, всегда можно взять калькулятор и посчитать, насколько стар тренер или игрок – это чистая математика. И то же самое касается занятий с детьми. Если бы вы в свое время начали работать с детьми, которым было 8-10 лет, то сейчас бы у Игнашевича и Березуцких была конкуренция.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 23:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +371

      ASG 15 ноября 2016, 10:25

      Приезжай, научи уму разуму наше руководство.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 15 ноября 2016, 08:36

      Бесспорно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 ноября 2016, 05:28

      гус иваныч дело говорит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 15 ноября 2016, 01:16

      И не поспорить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 ноября 2016, 00:42

      А воз и ныне там.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 ноября 2016, 00:36

      Все правильно , молодежи у нас в основу пробиться тяжело, а кто немного засветится его деньгами ломают !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 ноября 2016, 00:34

      Иваныча в президенты РФС!!! Вот человек, который не только видит проблему, но наверняка еще и знает как она решается

      1
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