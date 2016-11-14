Хиддинк: «У Игнашевича и Березуцких была бы конкуренция, если бы в России в свое время начали работать с детьми»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о причинах поражения команды на Евро-2016, а также подчеркнул, что в стране есть нехватка качественных футболистов.

– Что случилось со сборной России на Евро-2016?

– То был не лучший турнир для России. Команде не хватило уверенности и чувства партнера. Целостности в игре команды я не увидел.

– Сейчас ситуация похожа на ту, что была 10 лет назад, когда вы возглавили сборную России. Какие трудности появляются у тренера при полном обновлении команды?

– Для главного тренера это нелегко – есть всего пять-шесть дней на сборах перед играми, надо рассчитывать на индивидуальное мастерство игроков. С другой стороны, сейчас ситуация проще – сборной не нужно проходить отбор на ЧМ-2018. У России есть полтора года, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. И надо понимать, что сейчас заканчивают карьеру многие игроки, которые ранее были ключевыми для сборной. Настало время перемен, следующим летом будет Кубок конфедераций – отличная возможность посмотреть, как перестроилась команда.

Конечно, всегда можно взять калькулятор и посчитать, насколько стар тренер или игрок – это чистая математика. И то же самое касается занятий с детьми. Если бы вы в свое время начали работать с детьми, которым было 8-10 лет, то сейчас бы у Игнашевича и Березуцких была конкуренция.