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  • Хиддинк: «У Игнашевича и Березуцких была бы конкуренция, если бы в России в свое время начали работать с детьми»

Хиддинк: «У Игнашевича и Березуцких была бы конкуренция, если бы в России в свое время начали работать с детьми»

14 ноября 2016, 23:41
7

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о причинах поражения команды на Евро-2016, а также подчеркнул, что в стране есть нехватка качественных футболистов.

– Что случилось со сборной России на Евро-2016?

– То был не лучший турнир для России. Команде не хватило уверенности и чувства партнера. Целостности в игре команды я не увидел.

– Сейчас ситуация похожа на ту, что была 10 лет назад, когда вы возглавили сборную России. Какие трудности появляются у тренера при полном обновлении команды?

– Для главного тренера это нелегко – есть всего пять-шесть дней на сборах перед играми, надо рассчитывать на индивидуальное мастерство игроков. С другой стороны, сейчас ситуация проще – сборной не нужно проходить отбор на ЧМ-2018. У России есть полтора года, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. И надо понимать, что сейчас заканчивают карьеру многие игроки, которые ранее были ключевыми для сборной. Настало время перемен, следующим летом будет Кубок конфедераций – отличная возможность посмотреть, как перестроилась команда.

Конечно, всегда можно взять калькулятор и посчитать, насколько стар тренер или игрок – это чистая математика. И то же самое касается занятий с детьми. Если бы вы в свое время начали работать с детьми, которым было 8-10 лет, то сейчас бы у Игнашевича и Березуцких была конкуренция.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Хиддинк Гус
Комментарии (7)
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ufos73
1479159246
Иваныча в президенты РФС!!! Вот человек, который не только видит проблему, но наверняка еще и знает как она решается
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XaXatyn
1479159414
Все правильно , молодежи у нас в основу пробиться тяжело, а кто немного засветится его деньгами ломают !
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woyser
1479159723
А воз и ныне там.
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Dammit
1479161808
И не поспорить.
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84aivengo
1479176934
гус иваныч дело говорит
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KB_Krasnogorsk
1479188191
Бесспорно..
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ASG
1479194706
Приезжай, научи уму разуму наше руководство.
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