«Томь» обратилась к «Локомотиву» с предложением сыграть в Красноярске, железнодорожники предпочитают Краснодар

«Томь» выдвинула предложение руководству «Локомотива» перенести очный поединок 16-го тура РФПЛ, запланированный на первое декабря, в манеж в Красноярск. При этом железнодорожники считают, что лучшим вариантом станет проведение игры в Краснодаре на стадионе «Кубань».

«Получено письмо от «Томи» с предложением провести матч в манеже в Красноярске. Позиция нашего клуба такова: матч должен пройти в условиях комфорта как для зрителей, так и для его участников; важно учесть интересы телезрителей, картинка должна быть качественная. Со стороны «Локомотива» есть предложение сыграть в Краснодаре на стадионе «Кубань», который готов принять матч Премьер-лиги первого декабря. Судя по прогнозам, в этот день в Краснодаре будет тепло», – сообщил руководитель пресс-службы красно-зеленых Андрей Бодров.