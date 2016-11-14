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  • «Томь» обратилась к «Локомотиву» с предложением сыграть в Красноярске, железнодорожники предпочитают Краснодар

«Томь» обратилась к «Локомотиву» с предложением сыграть в Красноярске, железнодорожники предпочитают Краснодар

14 ноября 2016, 14:54
6

«Томь» выдвинула предложение руководству «Локомотива» перенести очный поединок 16-го тура РФПЛ, запланированный на первое декабря, в манеж в Красноярск. При этом железнодорожники считают, что лучшим вариантом станет проведение игры в Краснодаре на стадионе «Кубань».

«Получено письмо от «Томи» с предложением провести матч в манеже в Красноярске. Позиция нашего клуба такова: матч должен пройти в условиях комфорта как для зрителей, так и для его участников; важно учесть интересы телезрителей, картинка должна быть качественная. Со стороны «Локомотива» есть предложение сыграть в Краснодаре на стадионе «Кубань», который готов принять матч Премьер-лиги первого декабря. Судя по прогнозам, в этот день в Краснодаре будет тепло», – сообщил руководитель пресс-службы красно-зеленых Андрей Бодров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Томь
Комментарии (6)
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kiiriil19
1479127741
а что а почему бы и нет провести матч в Красноярске в манеже там нормальные условия
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ljrljr0505
1479129724
Вопрос к составителям календаря: а в сибири 1 декабря +10-15 когда последний раз было????
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super.zenitchik
1479185341
Решают хозяева, а не гости. В Красноярске своих сибиряков поддержат местные, а Краснодару - по-барабану!
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gencha19
1479229006
давайте на Кипре или на Мальдивах
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