Решение по «делу Еременко» будет объявлено УЕФА позже

УЕФА сегодня не будет оглашать вердикт по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Решение будет обнародовано позднее, точная дата пока не определена», – сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, седьмого октября 29-летнего игрока отстранили от футбола на 30 дней. Официальной причины так до сих пор никто и не озвучил, однако, по предположению финских СМИ, Еременко дисквалифицировали за проваленный тест на запрещенные вещества, сданный им по завершении одного из сентябрьских матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что решение по Еременко должно быть вынесено 11 или 14 ноября.