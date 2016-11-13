Тихонов: «Не проиграли бы «Зениту-2», если бы начали играть агрессивно с самого начала»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов остался недоволен игрой голкипера своей команды в матче 22-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (0:2).

– Мы провалили первый тайм: пропустили необязательные голы. Считаю, что удар с 30 метров вратарь не должен пропускать. У нас были ошибки, а «Зенит-2» сыграл неплохо в первом тайме, достаточно агрессивно. Но при этом первый тайм был равным, но не по счету. 0:2 – это было не очень хорошо для нас. Поменяли некоторые моменты в перерыве. Если бы играли так агрессивно в начале, не проиграли бы этот матч.

– Ваш клуб уникальный – у «Енисея» есть женская команда. Девушки что -то заимствуют у ваших игроков?

– Если они заняли второе место значит нам надо заимствовать у них. Нам до второго места пока далеко.

– Что скажете о Чернове? Он может в ближайшее время вернутся в сборную?

– Все зависит от его игры. Если человек играет в основном составе. значит я им доволен. У него все впереди. Чернов растет и набирается опыта.