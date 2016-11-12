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    Селюк: «До декабря нужно решить вопрос с новым клубом для Траоре»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, подчеркнул, что намерен решить вопрос о переходе своего клиента в другой клуб до начала декабря. Напомним, права на ивуарийца принадлежат «Монако». За красно-синих игрок выступает на правах аренды, рассчитанной до лета следующего года. В текущем сезоне Траоре принял участие в 17-ти поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.

    «Траоре должен минимум доиграть матчи Лиги чемпионов, а дальше посмотрим. Я выступаю за то, чтобы Ласина перешел в другой чемпионат, если это будет интересно тому же Гинеру. Дальнейшая ситуация будет зависеть от других клубов. Если она разрешится, то до начала трансферного окна.

    Надо решать этот вопрос в начале декабре. Такие деньги за него могут заплатить только клубы из Англии, Германии, возможно Испании. Известно, что в этих чемпионатах нет зимнего перерыва. Если Траоре уйдет в отпуск в декабре и будет ждать до январского трансферного окна, то его никто не возьмет. Зачем клубам брать футболиста на четыре месяца, когда еще ему нужно будет время войти в форму после месячного перерыва? Поэтому тут если решать, то нужно организовывать его переход в конце ноября, начале декабря. Если этого не сделать в данный промежуток времени, потом не будет смысла этим заниматься. Дураков же нет, чтобы ждать пока Траоре войдет в форму, потом выходил и два месяца всего играл.

    В вопросе перехода Траоре должны договориться пять сторон: ЦСКА, «Монако», сам футболист, новый клуб игрока и я. Вы же понимаете, что в «Монако» сейчас играет Фалькао на позиции центрфорварда. Ясно, что игрока за 60 миллионов евро не посадят на скамейку, чтобы дать играть Траоре. Еще важно найти клуб, который устраивал бы Траоре финансово, а также способный заплатить за его аренду. Если кто-то и будет это делать, то это буду я.

    Своих подопечных я беру в молодости и выстраиваю им карьеру. Скажем так, не они меня просят о смене клуба, а я им говорю. Футболисты понимают, что я хочу им только хорошего. Да, я присматриваю клубы для Траоре», – сказал Селюк.

    Источник: ТАСС

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    12.11.2016 18:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25029

      bset 13 ноября 2016, 00:44

      Естественно, ты им говоришь о переходах. Агенты зарплат не получают - они получают процент с переходов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 12 ноября 2016, 21:50

      неплохой нападающий. такой высокий всегда должен быть в команде. я бы дал шанс ему и в лиге чемпионов он забьет еще.

      -1
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      Рейтинг: +6964

      sochi-2013 12 ноября 2016, 19:20

      В Кайрат

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 12 ноября 2016, 19:08

      В форму войти... а он в ней был , хорошо если пару матчей сыграл на 4+

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 12 ноября 2016, 19:02

      Да ктож его возьмет? Кормите до лета, Гиннер где-нибудь займет овса под это дело.

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 12 ноября 2016, 18:46

      Своим анализом ситуации с Траоре он по сути говорит о конце его карьеры.. к лету Траорактор забудет вообще как играть в футбол

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