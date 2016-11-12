В Финляндии выпустили книгу о семье Еременко

В Финляндии выпустили книгу на 260-ти страницах, повествующую о жизни футбольной семьи Еременко: отца Алексея, а также его сыновьей – Алексея, Романа и Сергея. Издание носит название «Еременко – история футбольной семьи».

Еременко-старший перебрался из СССР в Финляндию в 1990 году. В его карьере числятся выступления за ряд местных клубов. В настоящий момент он является главным тренером солигорского «Шахтера». Старший сын Алексей в свое время защищал цвета российских «Сатурна» и «Рубина». В 33 года игрок повесил бутсы на гвоздь. Роман Еременко – действующий футболист ЦСКА и сборной Финляндии, однако сейчас он на неопределенное время отстранен от футбола ФИФА и УЕФА. Решение по нему будет вынесено в ближайшее время. Младший сын Сергей в данный момент выступает за «Базель».