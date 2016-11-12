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    В Финляндии выпустили книгу о семье Еременко

    В Финляндии выпустили книгу на 260-ти страницах, повествующую о жизни футбольной семьи Еременко: отца Алексея, а также его сыновьей – Алексея, Романа и Сергея. Издание носит название «Еременко – история футбольной семьи».

    Еременко-старший перебрался из СССР в Финляндию в 1990 году. В его карьере числятся выступления за ряд местных клубов. В настоящий момент он является главным тренером солигорского «Шахтера». Старший сын Алексей в свое время защищал цвета российских «Сатурна» и «Рубина». В 33 года игрок повесил бутсы на гвоздь. Роман Еременко – действующий футболист ЦСКА и сборной Финляндии, однако сейчас он на неопределенное время отстранен от футбола ФИФА и УЕФА. Решение по нему будет вынесено в ближайшее время. Младший сын Сергей в данный момент выступает за «Базель».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2016 13:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 ноября 2016, 14:46

      Только не Солигорского, а из Караганды!!!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Parham 12 ноября 2016, 16:48

      Совершенно верно- в карагандинском "Шахтёре", а не в солигорском.Географы?!! Эти -"Шахтёры",представьте себе, вообще-то из разных стран!
      Ладно, видимо -век такой(Эра Вундеркиндов!!!)
      Вот как у автора поста получается с географией, так и у Ерёменко в Шахтёре. Девятое итоговое место из двенадцати команд премьерлиги KZ.

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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy > ribavadim 12 ноября 2016, 18:06

      просто админов на посты нужно брать не из 5х классов

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