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    Натхо заявил, что хотел покинуть ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил, что в определенный момент был готов покинуть столичный клуб. Тем не менее, футболист признался, что ЦСКА является для него домом.

    «Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи армейский клуб является домом и местом, где я хочу находиться. Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить. Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае, я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу», – заявил Натхо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 18:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 ноября 2016, 02:08

      здорово, когда желания и интересы совпадают. удачи тебе и клубу

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 ноября 2016, 01:13

      Оставайся, в данный момент ты ЦСКА просто необходим, может и получится повторить тот период после перехода из "Рубина"

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 ноября 2016, 18:44

      Скорее, что готов остаться, ага.

      -2
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      Рейтинг: +25029

      bset 11 ноября 2016, 18:16

      Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к ней. Если уровень Натхо не дотягивает до уровня ЦСКА, ЦСКА опускает свой уровень до уровня Натхо

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > gosproektikabinet 11 ноября 2016, 22:25

      не считай чужое бабло,завидуй молча юродивый

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 11 ноября 2016, 18:09

      а у команды пошла жо..!!!!!

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