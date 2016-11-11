В «Барселоне» намерены продлить контракт с Ракитичем

Руководство «Барселоны» готово продлить контракт полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года. В нем будут существенно улучшены финансовые условия.

С тех пор как «Барселону» возглавил Луис Энрике, Ракитич провел на поле 123 матча. Он обходит по этому показателю даже Лионеля Месси, который занимает вторую строчку данного рейтинга с показателем в 120 матчей.

Стоит отметить, что действующий контракт Ракитича с клубом рассчитан до лета 2019 года.