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  • Скрипченко: «Еще не поставил окончательную подпись под контрактом с «Крыльями Советов»

Скрипченко: «Еще не поставил окончательную подпись под контрактом с «Крыльями Советов»

10 ноября 2016, 13:58
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал оценку будущему сопернику самарцев в РФПЛ «Зениту». Специалист также отметил, что до сих пор не имеет полноценного контракта со своим нынешним клубом.

– Впереди очень трудный график матчей, команда идет на последнем месте. Не пугает?

– Знаете, сейчас чемпионат России настолько серьезный, что невозможно угадать результаты матчей. Не приходится угадывать, где легкий соперник, а где тяжелый. Надо настраиваться на каждый матч и брать очки.

– Впереди игра с «Зенитом». Что можно сказать о сопернике?

– Луческу добавил командной игры «Зениту», ведь в прошлом году команда была сориентирована больше на индивидуальных действиях. Безусловно, индивидуально сильные игроки есть и сейчас: и Жулиано, и Кокорин, и Дзюба. Наша задача – понять, что мы можем противопоставить сопернику. Нужно снизить их атакующую мощь. В обороне у них есть проблемы, с учетом еще и того, что у них много дисквалификаций. К тому же, Дзюба не здоров, Шатов также залечивает травму. Но я думаю, что на это не стоит обращать внимания. Полагаю, у «Зенита» достаточно игроков, чтобы заменить отсутствующих. Наше дело – найти бреши в их обороне.

– Всех интересует один вопрос. Для российского футбола едва ли не уникальный случай, что тренер за столь короткий срок уходит из одной команды и возглавляет другую. Насколько вам сейчас комфортно в эмоциональном плане?

– Я освободился. «Крылья» вели поиски нового главного тренера. Мне позвонили, поинтересовались, можно ли вступить в переговоры. Я сказал, что конечно, ведь я свободный тренер, мне было бы полезно не простаивать, найти быстро работу. Люди пригласили, я прилетел, переговорили. Я даже скажу так, что я приступил к работе, а контракт остался формальностью. То есть мы все обговорили: финансовую сторону, какие функции, цели и задачи. Удалось прийти к быстрому пониманию. Даже сейчас я работаю, но подпись окончательную под контрактом не поставил. Все договоренности есть, осталось лишь полноценно подписать соглашение, – передает слова Скрипченко корреспондент «Бомбардира» Владислав Кирсанов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Скрипченко Вадим
Комментарии (3)
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Drapik
1478776351
Скользкий тип. Если про договорняк правда, то получается, что он поднял бабло и быстренько свалил.
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yorgenbarenz
1478782426
Я есть офигевать!!Это всё дурные флюиды рептилоида Мутко.От него зараза пошла.Что за чудеса?Каким местом думаем,когда вылетают такие слова?Он,что,блеать,только наполовину подписи нарисовал ??"Потом доподпишусь-устал от переговоров"...Так,что ли?
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