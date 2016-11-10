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«Спартак» предложит Боккетти контракт с понижением оклада

10 ноября 2016, 13:39
14

«Спартак» намерен продлить контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти. Московский клуб готов предложить итальянцу заработную плату 1,5-1,85 миллиона евро в год. Помимо этого, в контракте предусмотрены бонусы, которые в общей сложности могут составить еще 1 миллион. Следует отметить, что сейчас Боккетти получает 2,2 миллиона евро в год. Сам итальянец хочет получить от клуба трехлетний контракт с сохранением нынешнего уровня зарплаты.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (14)
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VVM1964
1478774784
СУРОВО , НО НА ТАКУЮ СХЕМУ НАДО ПЕРЕХОДИТЬ ВСЕМ - КОНТРАКТ + БОНУСЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ (И ОСНОВНЫМ БОЛЬШЕ , ЗАПАСНЫМ МЕНЬШЕ ) - ЧТО БЫ СТИМУЛ БЫЛ .
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momwig_
1478776164
Нормально... хотя в каких-то деталях можно и немного навстречу пойти, терять то уже опять не хочется ))) Но при этом принцип мотивации "рублем" - правильно, мотивированный он мне лично куда больше нравится.
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nikita08
1478776973
Подпишет всеравно.
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Алексей1988
1478777092
Хороший игрок. Спартак потеряет намного больше, если уйдет Боккетти, чем сэкономит на его зарплате.
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policepnz
1478777124
каких-то 200 000 евро!
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ttter
1478778591
Сальва сдал и это заметно
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товрос
1478779562
ОПУСТИЛИ!
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vladimir-7
1478786147
Может быть пока не поздно продать его за хорошие деньги, добавить ещё и приобрести на эту позицию свежего и помоложе игрока.
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Юрий Крутько
1478791504
30 ноября 30 лет,2-3 года резерв есть.При Каррере,как и вся команда-прибавил,поэтому оставят.А по зарплате и сроке контракта найдут компромис...
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alp
1478810797
че то мясо не на тех экономит ))
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