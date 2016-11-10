«Спартак» предложит Боккетти контракт с понижением оклада

«Спартак» намерен продлить контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти. Московский клуб готов предложить итальянцу заработную плату 1,5-1,85 миллиона евро в год. Помимо этого, в контракте предусмотрены бонусы, которые в общей сложности могут составить еще 1 миллион. Следует отметить, что сейчас Боккетти получает 2,2 миллиона евро в год. Сам итальянец хочет получить от клуба трехлетний контракт с сохранением нынешнего уровня зарплаты.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол.