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    Траоре может покинуть ЦСКА только с согласия «Монако»

    Нападающий Ласина Траоре, выступающий в составе ЦСКА на правах аренды, может прервать арендное соглашение с клубом только с согласия «Монако», которое владеет на него правами, сообщает ФАН.

    Футболист летом присоединился к команде Леонида Слуцкого на правах аренды, однако не является твердым игроком стартового состава. По сообщению источника, знакомого с ситуацией, у ЦСКА нет права в одностороннем порядке прекратить арендное соглашение. В то же время в «Монако» Траоре не будет иметь больше игровой практики из-за высокой конкуренции в линии атаки. Поэтому монегаски согласятся прервать аренду только в случае, если нападающему будет найден альтернативный вариант аренды на вторую половину сезона.

    Осложняется ситуация достаточно высокой зарплатой игрока – она составляет порядка 1,5 миллиона евро в год. В случае, если речь идет об аренде футболиста в одном из ведущих европейских чемпионатов, все может упереться в короткий срок аренды и высокий гонорар нападающему из-за высоких налогов в Европе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 00:03
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 11 ноября 2016, 09:14

      Пускай валит на все 4 стороны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 09:23

      У Траоре аренда с ЦСКА до конца 2016 года или до конца футбольного сезона?

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 10 ноября 2016, 09:10

      Всё логично. Хозяева всё определяют. Альтернативу только в чемпионшипе можно найти, да и том он с такой зарплатой и игрой никому не сдался. Так что до конца сезона будет в команде. Хоть скамейку полировать, а всё равно никуда не деть.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 ноября 2016, 08:59

      я хоть и болельщик Cпартака),но признаю что у Цска была очень хорошая селекция.Интересно кто так лопухнулся ,или кто подсунул этого траоре?

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Snerg 10 ноября 2016, 09:17

      А на сегодня могу отметить отличную селекцию в Спартаке.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 ноября 2016, 07:49

      Очень печально...(((

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 ноября 2016, 07:21

      ну теперь понятно... ""монегаски согласятся прервать аренду только в случае, если нападающему будет найден альтернативный вариант аренды на вторую половину сезона"" ... и им не нужен баласт, не знают как избавиться ...

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > pegas1276 10 ноября 2016, 12:27

      Да ты очевидность

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 10 ноября 2016, 05:36

      Не пойму зачем его брали

      2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > kaa-71 10 ноября 2016, 06:04

      Никому не понятно, но имеем что имеем. Вообще зарплату этим горе футболистам надо платить от результата матча вот тогда начнут играть, а не пешком ходить.

      6
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Gerero2198 10 ноября 2016, 12:27

      Не начнут не умеют

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 ноября 2016, 05:26

      Давно гнать пора,бесполезный игрок на поле

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 ноября 2016, 04:58

      Хорошая перспектива!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 ноября 2016, 04:29

      До конца оренды добегает

      0
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