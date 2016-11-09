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  • ФНЛ. «Кубань» крупно переиграла «Спартак-2», «Факел» на своем поле уступил «Лучу-Энергии»

ФНЛ. «Кубань» крупно переиграла «Спартак-2», «Факел» на своем поле уступил «Лучу-Энергии»

9 ноября 2016, 20:54
6

В рамках 21-го тура ФНЛ «Кубань» переиграла «Спартак-2» со счетом 5:2. «Сокол» в конце встречи смог вырвать победу у «Спартака-Нальчик». Воронежский «Факел» с минимальным счетом уступил «Лучу-Энергии». В матче между «Химками» и «СКА-Хабаровском» забитых голов не было.

Россия. Первенство ФНЛ. 21-й тур

Кубань (Краснодар) – Спартак-2 (Москва) – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Алейник, 23; 2:0 – Гогниев, 28; 3:0 – Хубулов, 36; 3:1 – Мелкадзе, 54; 3:2 – Давыдов, 69; 4:2 – Маляров, 74 (с пенальти); 5:2 – Лобкарев, 90.

Сокол (Саратов) – Спартак-Нальчик – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дроздов, 23; 1:1 – Романенко, 63; 2:1 – Домшинский, 82.

Факел (Воронеж) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пономаренко, 60.

Химки (Московская область) – СКА-Хабаровск – 0:0

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Спартак-2 Спартак-Нальчик Сокол Факел СКА-Хабаровск Луч Химки
Комментарии (6)
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Kuban23
1478714221
не смотря на результат такой... Матч был интересный. Всем спасибо за игру :)
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Фан666
1478721655
Луч красавцы, без денег совершенно, а победы штампуют
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KARAT777
1478722860
хороший матч
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ВЛАДИВОСТОК
1478728981
Луч , родненький просто молодцы !!!!!!!!!!! Мужики вы герои , вас разваливает власть и денег давать не хочет , а вы играете и выигрываете . Верю в лучшие времена .
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sergey184
1478729024
Молодцы!
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Ganymed1
1479063977
Кубань с победой! любят у нас свининку
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