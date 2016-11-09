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    ФНЛ. «Кубань» крупно переиграла «Спартак-2», «Факел» на своем поле уступил «Лучу-Энергии»

    В рамках 21-го тура ФНЛ «Кубань» переиграла «Спартак-2» со счетом 5:2. «Сокол» в конце встречи смог вырвать победу у «Спартака-Нальчик». Воронежский «Факел» с минимальным счетом уступил «Лучу-Энергии». В матче между «Химками» и «СКА-Хабаровском» забитых голов не было.

    Россия. Первенство ФНЛ. 21-й тур

    Кубань (Краснодар) – Спартак-2 (Москва) – 5:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Алейник, 23; 2:0 – Гогниев, 28; 3:0 – Хубулов, 36; 3:1 – Мелкадзе, 54; 3:2 – Давыдов, 69; 4:2 – Маляров, 74 (с пенальти); 5:2 – Лобкарев, 90.

    Сокол (Саратов) – Спартак-Нальчик – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дроздов, 23; 1:1 – Романенко, 63; 2:1 – Домшинский, 82.

    Факел (Воронеж) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пономаренко, 60.

    Химки (Московская область) – СКА-Хабаровск – 0:0

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 20:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57

      Ganymed1 13 ноября 2016, 22:06

      Кубань с победой! любят у нас свининку

      0
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      Рейтинг: +5

      sergey184 10 ноября 2016, 01:03

      Молодцы!

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 ноября 2016, 01:03

      Луч , родненький просто молодцы !!!!!!!!!!! Мужики вы герои , вас разваливает власть и денег давать не хочет , а вы играете и выигрываете . Верю в лучшие времена .

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 ноября 2016, 23:21

      хороший матч

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 ноября 2016, 23:00

      Луч красавцы, без денег совершенно, а победы штампуют

      5
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 9 ноября 2016, 20:57

      не смотря на результат такой... Матч был интересный. Всем спасибо за игру :)

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