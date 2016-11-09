Ярмоленко: «Все понимают важность игры с Финляндией»

Полузащитник сборной Украины и «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко готов порадовать своих поклонников результативной игрой в отборочном матче чемпионата мира-2018 с командой Финляндии.

«Я пропустил какой-то период из-за травмы, и из-за этого сил полно. Все понимают важность игры с Финляндией и знают, как противостоять командам, которые играют в четыре или пять защитников. Да и тренерский штаб еще расскажет нам, как как нужно правильно действовать и играть в атаке и в обороне.

В «Динамо» пока забить не получается, а в сборной, надеюсь, и на этот раз порадую болельщиков голами», – заявил Ярмоленко.

Встреча Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. А уже 15 ноября в Харькове пройдет товарищеский матч Украина – Сербия.